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Общество

В облздраве назвали больницы, выдающие справки для получения лицензии на оружие

24.03.2022 15:39|ПсковКомментариев: 0

Справку от отсутствии или наличии медицинских противопоказаний к владению оружием жители Псковской области могут получить в одной из шестнадцати медицинских организаций региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по здравоохранению. 

Документ выдают: 

  1. Великолукская межрайонная больница, 
  2. Дедовичская районная больница, 
  3. Порховская межрайонная больница, 
  4. Псковская межрайонная больница, 
  5. Стругокрасненская межрайонная больница, 
  6. Опочецкая межрайонная больница, 
  7. Псковская городская поликлиника,
  8. Пушкиногорская межрайонная больница, 
  9. Себежская районная больница, 
  10. Островская межрайонная больница, 
  11. Новосокольническая межрайонная больница, 
  12. Гдовская районная больница, 
  13. Бежаницкая межрайонная больница, 
  14. Псковский госпиталь ветеранов войн,
  15. Невельская межрайонная больница, 
  16. Печорская межрайонная больница. 

При себе псковичам необходимо иметь следующие документы:

  • паспорт;
  • СНИЛС;
  • ИНН - при наличии;
  • медицинский полис - при наличии;
  • выписка из медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, при прохождении медицинского освидетельствования не по месту проживания.
Теги: #здравоохранение #Псковская область #оружие
Источник: Псковская Лента Новостей
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