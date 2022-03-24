В облздраве назвали больницы, выдающие справки для получения лицензии на оружие

Справку от отсутствии или наличии медицинских противопоказаний к владению оружием жители Псковской области могут получить в одной из шестнадцати медицинских организаций региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по здравоохранению.
Документ выдают:
- Великолукская межрайонная больница,
- Дедовичская районная больница,
- Порховская межрайонная больница,
- Псковская межрайонная больница,
- Стругокрасненская межрайонная больница,
- Опочецкая межрайонная больница,
- Псковская городская поликлиника,
- Пушкиногорская межрайонная больница,
- Себежская районная больница,
- Островская межрайонная больница,
- Новосокольническая межрайонная больница,
- Гдовская районная больница,
- Бежаницкая межрайонная больница,
- Псковский госпиталь ветеранов войн,
- Невельская межрайонная больница,
- Печорская межрайонная больница.
При себе псковичам необходимо иметь следующие документы:
- паспорт;
- СНИЛС;
- ИНН - при наличии;
- медицинский полис - при наличии;
- выписка из медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, при прохождении медицинского освидетельствования не по месту проживания.