Общество

Личный состав попробовали эвакуировать из псковского вуза

Личный состав Псковского филиала академии ФСИН России успешно эвакуировали из «горящего» здания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала академии ФСИН России

24 марта на территории академии состоялась тренировка по быстрой и безопасной эвакуации личного состава вуза в случае возникновения пожара в многоэтажном здании.

В 11:00 сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения в учебном корпусе образовательной организации, где по легенде началось возгорание. Личный состав вуза в считанные минуты эвакуировали из зданий на безопасное расстояние.

На территорию академии прибыл пожарный расчет Главного управления МЧС России по Псковской области.

«В результате проведенных учений отработали план тушения многоэтажного здания филиала, в результате чего участники учений получили наглядный урок использования индивидуальных спасательных средств и средств первичного пожаротушения», – рассказали в учреждении.