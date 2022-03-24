Общество

Рассылать антинаркотический контент в интернете собираются псковичи

Первое в этом году заседание региональной антинаркотической комиссии прошло в сегодня, 24 марта, под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

«По предварительной оценке мониторинга ФСИН, наркоситуация в Псковской области оценивается как нейтральная, - отметил глава региона. - Кроме того, системная информационная работа последних лет позволила еще больше увеличить долю жителей региона, которые категорически против наркотиков и всего, что с ними связано».

Вместе с тем, Михаил Ведерников выделил несколько факторов, которые нужно принимать во внимание при организации работы в текущем году. Прежде всего, это непростая ситуация, вызванная санкциями. «Такая экономическая турбулентность неизбежно приводит к росту активности наркодилеров. Яркий пример - 2020 год», - подчеркнул губернатор, подтвердив свои слова данными исследований ООН, согласно которым пандемия и ее экономические и социальные последствия привели к буму на рынке наркотиков во всем мире.

«Нет оснований полагать, что сейчас не произойдет попытки активизации этого рынка и в Псковской области. Отдельные косвенные признаки уже подтверждают это», - заметил глава региона. Так, соцопрос ФСИН показал двукратный рост числа респондентов, которые регулярно употребляют наркотики. Если в прошлом году их было менее 3%, то сейчас уже более 5%.

По словам Михаила Ведерникова, полиция активно и успешно противодействует современным сеткам распространения запрещенных веществ, но наркодилеры организуют свой бизнес так, что подросткам не составляет никакого труда найти объявления о поиске так называемых курьеров и закладчиков. Многие попадаются на эту «удочку» и через 3-4 месяца уже оказываются в полиции.

«Наша задача - делать все возможное, чтобы подростки хорошо понимали неизбежность наказания и не поддавались соблазну якобы легких денег. Сложно достучаться до каждого. Но мы можем повлиять на жизненный выбор десятков мальчишек и девчонок не позволить им сломать свою собственную жизнь», - сказал губернатор, отметив значимость информационной работы в этом направлении.

В ходе совещания члены комиссии подробно рассмотрели вопросы взаимодействия в части создания и распространения антинаркотического контента для детей и молодежи в интернете. Отдельно обсуждалась деятельность муниципальных антинаркотических комиссий. Представители Себежского и Бежаницкого районов доложили о результатах профилактической работы на местах.

В рамках заседания также был утвержден проект плана проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на территории Псковской области. В этом году он состоится в июне.