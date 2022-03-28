Общество

Профсоюзы заключили соглашение с администрацией Пушкиногорского района

Соглашение о взаимодействии заключили псковское профобъединение и администрация Пушкиногорского района сегодня, 28 марта. об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

На прошедшей встрече председатели областных организаций отраслевых профсоюзов и представители Пушкиногорского района обсудили текущие проблемы и задачи социально-трудовой сферы работников. Также стороны наметили ряд задач для совместного решения.

«Командная работа! Профсоюзы вместе с муниципальной властью выполняют государственную задачу! Защита прав и законных интересов трудящихся. Зафиксировали успешную работу отраслевых организаций, необходимость усилить взаимодействия в сфере АПК, госучреждений (соцзащита). Работаем!» – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.