Общество

Прокуратура выявила многочисленные нарушения в идрицкой колонии

Псковская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области проверила соблюдение требований уголовно-исполнительного законодательства в исправительной колонии №3 УФСИН России по региону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре исправительных учреждений.

Сотрудники ведомства обошли помещения участка колонии-поселения, проверили осужденных, работающих на выводных объектах. Также они обошли помещения жилой и промышленной зоны колонии. Установлено, что в нарушение требований статей 104 УИК РФ и 214, 216 ТК РФ не все осужденные участка колонии-поселения на выводном объекте обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также выявлены факты нарушения режима труда и отдыха осужденных, привлеченных к труду в котельной.

За осужденными, трудоустроенными на промышленной зоне колонии, не обеспечен должный надзор, что позволяет им без уважительной причины покидать свои рабочие места.

В нарушение требований федерального законодательства не проведен предварительный (периодический) медицинский осмотр 46 осужденным, занятым на работах с вредными условиями труда, а также трудоустроенным на декретированные должности. Также на территории промышленной зоны исправительного учреждения выявлены нарушения требований пожарной безопасности. При проведении проверки в жилой зоне колонии было установлено, что осужденный, который фактически привлечен к труду в качестве дневального, официально не был трудоустроен и не получал заработную плату.

В связи с выявленными нарушениями по результатам проверки в адрес начальника исправительной колонии №3 внесли представление об устранении нарушений уголовно-исполнительного законодательства. Рассмотрение акта прокурорского реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты спецпрокуратурой на контроль.