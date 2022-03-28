Общество

Узнать о своих правах на соцвыплаты онлайн предлагают псковичам

В Единой государственной информационной системе социального обеспечения функционирует личный кабинет получателя социальных услуг и социальный калькулятор. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Для доступа к персональной информации, содержащейся в личном кабинете ЕГИССО, достаточно ввести пароль и логин, используемые на портале госуслуг. Там человек может посмотреть, какие меры социальной поддержки ему положены. Если он не является их получателем, то информация об этом будет отражаться на странице кабинета.

Такая опция особенно актуальна для тех, кто получает социальные выплаты по линии различных ведомств. Благодаря ЕГИССО человек сможет получить всю информацию о своих правах на социальные выплаты. Также на сайте ЕГИССО запущен сервис «Социальный калькулятор», который позволит гражданину на основе индивидуальной информации и уже присвоенных ему в системе социального обеспечения статусов определить право на получение различных социальных услуг.

Так, пользователь, выбрав регион проживания и указав присвоенную ему льготную категорию, например, инвалид I группы, получит полную информацию о мерах социальной защиты, положенных ему по месту жительства.

Кроме того, сейчас в ЕГИССО осуществляется проактивное персонифицированное информирование о правах, возникающих в связи с событием, наступление которого предоставляет гражданину возможность получения мер социальной защиты (поддержки), а также информацию об условиях их назначения и предоставления по трем жизненным событиям: «Наступление инвалидности», «Рождение ребенка», «Достижение пенсионного возраста». Для получения этой информации гражданину необходимо дать согласие на портале госуслуг.

В администрации добавили, что ЕГИССО является информационной системой, позволяющей получать гражданам и органам власти актуальную информацию о мерах социальной поддержки, оказываемых из бюджетов всех уровней, как в отношении отдельно взятого человека, так и в целом по стране, а также получать сведения, необходимые органам власти для предоставления мер социальной поддержки. Оператор системы - Пенсионный фонд России.