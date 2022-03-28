Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Главней всего погода в доме
Зачем подавать показания, напомнил «Псковэнергосбыт»
курс на отдых
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Господин Рейтингомер
Клиника косметологии нового поколения преображает псковичей
Сэкономить на бумаге призвал «Псковэнергосбыт»
о рынке недвижимости
сахарная лихорадка
сравниваем цены на продукты
 
 
 
ещё Общество 28.03.2022 22:457 Ограничения по коронавирусу в Псковской области продлили до 30 апреля 29.03.2022 13:150 Медведи проснулись в Псковской области 29.03.2022 13:150 Более 700 тысяч подписок Сбера оформили жители СЗФО в 2021 году 29.03.2022 13:100 Андрей Турчак предложил правительству увеличить расходы на питание в школах 29.03.2022 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» 29.03.2022 12:540 Более 10 единиц оружия изъяли у жителей Псковской области за неделю
 
 
 
Самое популярное 27.03.2022 11:450 Михаил Ведерников сообщил о похоронах пяти военнослужащих из Псковской области 28.03.2022 17:164 Бывший псковский следователь объявлен в розыск 26.03.2022 17:263 Росгвардия взяла под охрану треть псковских автобусов 28.03.2022 07:453 Внеплановое повышение пенсий анонсировали в Госдуме 26.03.2022 18:564 Сильный ветер вырвал дерево на Рижском проспекте в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Узнать о своих правах на соцвыплаты онлайн предлагают псковичам

29.03.2022 11:56|ПсковКомментариев: 0

В Единой государственной информационной системе социального обеспечения функционирует личный кабинет получателя социальных услуг и социальный калькулятор. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Для доступа к персональной информации, содержащейся в личном кабинете ЕГИССО, достаточно ввести пароль и логин, используемые на портале госуслуг. Там человек может посмотреть, какие меры социальной поддержки ему положены. Если он не является их получателем, то информация об этом будет отражаться на странице кабинета.

Такая опция особенно актуальна для тех, кто получает социальные выплаты по линии различных ведомств. Благодаря ЕГИССО человек сможет получить всю информацию о своих правах на социальные выплаты. Также на сайте ЕГИССО запущен сервис «Социальный калькулятор», который позволит гражданину на основе индивидуальной информации и уже присвоенных ему в системе социального обеспечения статусов определить право на получение различных социальных услуг.

Так, пользователь, выбрав регион проживания и указав присвоенную ему льготную категорию, например, инвалид I группы, получит полную информацию о мерах социальной защиты, положенных ему по месту жительства.

Кроме того, сейчас в ЕГИССО осуществляется проактивное персонифицированное информирование о правах, возникающих в связи с событием, наступление которого предоставляет гражданину возможность получения мер социальной защиты (поддержки), а также информацию об условиях их назначения и предоставления по трем жизненным событиям: «Наступление инвалидности», «Рождение ребенка», «Достижение пенсионного возраста». Для получения этой информации гражданину необходимо дать согласие на портале госуслуг.

В администрации добавили, что ЕГИССО является информационной системой, позволяющей получать гражданам и органам власти актуальную информацию о мерах социальной поддержки, оказываемых из бюджетов всех уровней, как в отношении отдельно взятого человека, так и в целом по стране, а также получать сведения, необходимые органам власти для предоставления мер социальной поддержки. Оператор системы - Пенсионный фонд России.

Теги: #поддержка #сервис #социальные выплаты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Волнует ли вас курс рубля по отношению к доллару/евро? Следите за курсом?
В опросе приняло участие 110 человек
29.03.2022, 13:150 Медведи проснулись в Псковской области 29.03.2022, 13:150 Более 700 тысяч подписок Сбера оформили жители СЗФО в 2021 году 29.03.2022, 13:120 В Псковской области участились кражи велосипедов 29.03.2022, 13:100 Андрей Турчак предложил правительству увеличить расходы на питание в школах
29.03.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» 29.03.2022, 12:540 Более 10 единиц оружия изъяли у жителей Псковской области за неделю 29.03.2022, 12:530 Псковичка фиктивно прописала в своем доме трех граждан Узбекистана 29.03.2022, 12:480 Интерактив: Лжеасфальт
29.03.2022, 12:460 Безработная печерянка расплатилась в магазине фальшивой купюрой 29.03.2022, 12:340 Бюрократические процедуры при выполнении программы капремонта школ упростят – Андрей Турчак 29.03.2022, 12:280 Пенсионер из Великих Лук лишился почти 300 тысяч рублей после общения с аферистом 29.03.2022, 12:270 В Горводоканале Пскова рассказали о влиянии ледохода на качество воды
29.03.2022, 12:240 Новостройку на улице Балтийской в Пскове сдали досрочно 29.03.2022, 12:200 Елена Полонская передала беженцам из Донбасса продукты и игрушки 29.03.2022, 12:180 Родители псковских школьников попробовали сдать ЕГЭ 29.03.2022, 12:080 Семинар «Образ и безобразность» проведут в Пскове
29.03.2022, 12:010 Коронавирус выявили еще у 150 жителей Псковской области 29.03.2022, 11:560 Узнать о своих правах на соцвыплаты онлайн предлагают псковичам 29.03.2022, 11:522 Более 150 нарушителей масочного режима оштрафовали в Псковской области за неделю 29.03.2022, 11:500 В Псковской области впервые выберут лучший ТОС
29.03.2022, 11:430 Один в яме 29.03.2022, 11:300 От коронавируса в Псковской области умерли еще четыре человека 29.03.2022, 11:241 На поддержку хлебопроизводства в Псковской области направят 17 миллионов рублей 29.03.2022, 11:190 Отлов бездомных собак в Псковской области хотят передать на муниципальный уровень
29.03.2022, 11:120 «PROПРАВО»: О поручительстве 29.03.2022, 11:040 Партию импортных роз уничтожили в Псковской области 29.03.2022, 11:010 Великолучанка оплатила лечение потерпевшему после визита приставов 29.03.2022, 10:560 В Пскове будущим абитуриентам академии ФСИН покажут криминалистический полигон
29.03.2022, 10:490 Пенсионерку в плаще и панаме разыскивают в Пскове 29.03.2022, 10:470 «Кузница»: «Вышка» и среднее профессиональное образование – за чем будущее? 29.03.2022, 10:380 Лекарства с наркотиком задержали на границе в Псковской области 29.03.2022, 10:360 Холодный апрель ожидается в Псковской области
29.03.2022, 10:320 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Проживем без бумаги... 29.03.2022, 10:300 Ход капремонта в шести домах Великих Лук проконтролировал регоператор 29.03.2022, 10:180 Специализированное почтовое отделение открылось в Пскове 29.03.2022, 10:050 Лекарственные препараты в аптеках есть — облздрав
29.03.2022, 09:550 Сахар на полках псковских магазинов разбирают за 2-3 часа — торговые сети 29.03.2022, 09:420 Меньше часа понадобилось ПТС для перемещения через техотверстие в ЦТП двух шестиметровых труб 29.03.2022, 09:270 Соревнования среди великолукских осужденных провели под руководством чемпиона Европы 29.03.2022, 09:130 На театральной неделе в псковском колледже показали вербатим
29.03.2022, 08:570 Операторам связи в России рекомендуют отказаться от безлимитных тарифов 29.03.2022, 08:420 Прокуратура выявила многочисленные нарушения в идрицкой колонии 29.03.2022, 08:270 День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах РФ отмечают 29 марта 29.03.2022, 08:120 Вторая книга митрополита Тихона выйдет в свет в середине апреля
29.03.2022, 07:560 «Фольксваген» загорелся в дедовичской деревне из-за короткого замыкания 29.03.2022, 07:430 Профсоюзы заключили соглашение с администрацией Пушкиногорского района 29.03.2022, 07:173 Артистам установят минимальный размер оплаты труда при простое 29.03.2022, 07:000 Поучаствовать в развитии местного самоуправления приглашают псковскую молодежь
28.03.2022, 23:013 Рейтингомер: Взятки в филиале ПсковГУ, скандал в КПРФ и прочие неприятности 28.03.2022, 22:570 Псковичей предупреждают о мошенниках, выдающих себя за судебных приставов 28.03.2022, 22:457 Ограничения по коронавирусу в Псковской области продлили до 30 апреля 28.03.2022, 22:290 Кадастровая палата проводит для псковичей платные консультации
28.03.2022, 22:110 Профилактический рейд провели пожарные в Палкинском районе 28.03.2022, 21:510 Спортсменка из Пскова стала призером первенства СЗФО по самбо 28.03.2022, 21:340 Глава Великих Лук рассказал, какие улицы в ближайшие дни ждет ямочный ремонт 28.03.2022, 21:160 Многодетным родителям разъяснили, как оформить льготу по транспортному налогу
28.03.2022, 20:570 Опрос ПЛН-ТВ: Какие способы сохранения сбережений выбрали псковичи в текущих условиях? 28.03.2022, 20:340 Мобильное приложение «Сокровища Пскова» презентуют горожанам 28.03.2022, 20:150 Кадастровая палата с 1 апреля готова принять псковичей на работу 28.03.2022, 19:562 Черепаху и крысу пропустили через границу в Псковской области
28.03.2022, 19:380 Великолучанин попался на хранении наркотиков и получил три года условно 28.03.2022, 19:190 Дружба дружбой, а проекты врозь? 28.03.2022, 19:000 Выбрать общественную территорию для благоустройства предлагают псковичам 28.03.2022, 18:430 В Пскове будут судить молодого человека, сломавшего табурет о голову знакомого
28.03.2022, 18:300 До 15 лет тюрьмы грозит жителю Пыталово за убийство собутыльника 28.03.2022, 18:151 Елена Бибикова ответит на вопросы псковичей 30 марта 28.03.2022, 18:013 Варианты оптимизации строительства социального городка обсудили в Пскове 28.03.2022, 18:000 Создание линейки сувенирной продукции обсудили в Полистовском заповеднике
28.03.2022, 17:543 Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области 28.03.2022, 17:540 Более 30 водителей попались пьяными за рулем псковским полицейским 28.03.2022, 17:480 Сайт лидера псковского «Яблока» заблокировали по требованию Генпрокуратуры 28.03.2022, 17:450 Хранение маковой соломы обернулось судом для жительницы Дедовичского района
28.03.2022, 17:340 Семь школ капитально отремонтируют в Пскове в 2022 году 28.03.2022, 17:271 Промышленники тоже плачут 28.03.2022, 17:164 Бывший псковский следователь объявлен в розыск 28.03.2022, 17:033 Локнянская полиция начала проверку после публикации в СМИ фотографии повешенной собаки
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru