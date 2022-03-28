Общество

Каждая пятая компания в Пскове работает удаленно - опрос

В каждой пятой компании в Пскове сейчас действует удаленный режим работы. Об этом говорится в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в котором приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны, в том числе из Пскова.

Еще в начале февраля в каждой второй компании были сотрудники, переведенные на удаленку из-за коронавируса, сегодня - только в каждой четвертой.

Сотрудники, переведенные на удаленку из-за пандемии, остались лишь в каждой четвертой компании в стране, а в Пскове – в каждой пятой. Чаще всего дистанционно в Пскове трудятся программисты, бухгалтеры и менеджеры по продажам. При этом работодатели из Москвы практикуют удаленку чаще, чем компании из Санкт-Петербурга и Пскова (34, 24 и 21% соответственно).

В начале февраля дистанционные работники были в каждой второй организации в стране. А, к примеру, в разгар первой волны COVID-19 в мае 2020 года - в 59% компаний. Сократилась и доля удаленных сотрудников в общей штатной численности предприятий и организаций. О том, что дистанционно занято менее 10% персонала сейчас рассказывают 43% работодателей, в феврале было почти вдвое меньше (22%). Более 50% персонала на удаленке сегодня — лишь в каждой десятой фирме, полтора месяца назад о такой доле дистанционных сотрудников говорили 24% опрошенных представителей компаний.