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Общество

«Кузница»: «Вышка» и среднее профессиональное образование – за чем будущее? ВИДЕО

29.03.2022 14:28|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Кузница», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 29 марта. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Ключевая тема сегодняшнего выпуска - «"Вышка" и среднее профессиональное образование – за чем будущее?».

В условиях беспрецедентного санкционного давления власти вновь заговорили про импортозамещение (куда деваться?!). И замещать придется многое, если не сказать, все: от программного обеспечения до продуктов питания, от одежды и косметики до автопрома. Вопрос, где взять квалифицированные рабочие руки, теперь актуален, как никогда. Тренд последних лет – снижение количества выпускников школ, которые хотят поступить исключительно в вузы. Однако речь еще не идет о сотнях тысяч и миллионах человек.

Сегодня СПО выбирают для себя чуть больше юношей и девушек, чем это было 10 лет назад. Так когда у нас число дипломированных агрономов и токарей превысит число юристов и менеджеров? Есть ли на них спрос на рынке труда? И почему сейчас наличием диплома об окончании вуза никого не удивишь, зато найти дипломированного оператора станка на завод или портниху почти не реально? Ответы на эти вопросы ведущая программы Любовь Кузнецова искала вместе с экспертами.

Теги: #образование #Кузница #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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