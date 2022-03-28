Общество

Александр Братчиков: Люди должны понять, что работать — это престижно

Люди должны понять, что работать — это престижно. Такое мнение в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в прямом эфире радио «ПЛН FM» в Пскове (102.6 FM) озвучил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

«После развала Советского Союза случился достаточно серьезный перекос. Со стороны недружественных государств была проведена идеологическая работа о том, что работать — это плохо. Если ты работаешь, то ты никто, а, если ты не работаешь, но ешь, значит, ты правильный бизнесмен, предприниматель — как угодно можно назвать, в общем, человек», - считает Александр Братчиков.

По его мнению, сегодня эта тенденция меняется. Вице-спикер областного Собрания подчеркнул, что современное оборудование позволяет работать в сфере сельского хозяйства и на производственных предприятиях в более комфортных условиях, чем это было раньше. «С молотком ходить или ездить на грязном гусеничном тракторе — такого уже давно нет. В сельском хозяйстве используется современная техника. Для работы с ней нужны хорошее образование и большие навыки, чтобы, например, ездить на том же тракторе или управлять доильными роботами — это современнейшие установки по доению коров», - пояснил парламентарий.

«Я думаю, что это все равно поменяется. И очень важно, чтобы люди пришли к тому, что работать — это престижно, и если ты работающий человек, то тебя уважают окружающие», - заключил Александр Братчиков.