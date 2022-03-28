Общество

На службу в ОМОН приглашают жителей Псковской области

Управление Росгвардии приглашает жителей Псковской области на службу в ОМОН. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В ОМОН требуются сотрудники на должности полицейского (бойца), водителя и врача медицинской части.

На службу приглашаются местные жители в возрасте до 35 лет, несудимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять обязанности сотрудника Росгвардии.

«Граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством», – рассказали сотрудники ведомства.

Также в Росгвардии открыта вакансия заведующего хозяйством. Чтобы претендовать на эту должность, необходимо иметь среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее 1 года.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 62-05-69, (8112) 66-61-12.