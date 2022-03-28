Елена Косенкова заявила о низком уровне подготовки инженеров в псковском колледже

Уровень подготовки инженеров в одном из колледжей Псковской области крайне низкий. Такое мнение в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в прямом эфире радио «ПЛН FM» в Пскове (102.6 FM) озвучила генеральный директор ЗАО «Псковская швейная фабрика "Славянка"» Елена Косенкова.
По ее словам, сегодня в колледже слабые по уровню подготовки не только студенты, но и преподаватели, обучающие предметам по подготовке специалистов, пригодных для работы на фабрике.
«Раньше мы сотрудничали с ПТУ, и те девочки, которые оттуда приходили, были более-менее грамотные, они много времени уделяли и обучению, и практике. Сегодня это колледж, где готовят технологов. Я, когда об этом узнала, была в ужасе, ведь технолог — этот тот, кто знает систему от начала до конца, но знаний у выпускников никаких нет, они только на бумаге», - добавила генеральный директор псковской швейной фабрики «Славянка».