Общество

Елена Косенкова заявила о низком уровне подготовки инженеров в псковском колледже

Уровень подготовки инженеров в одном из колледжей Псковской области крайне низкий. Такое мнение в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в прямом эфире радио «ПЛН FM» в Пскове (102.6 FM) озвучила генеральный директор ЗАО «Псковская швейная фабрика "Славянка"» Елена Косенкова.

«Сегодня образование другое: хочу — иду (на занятия — ред.), не хочу — не иду, все равно я заплатил деньги (за обучение — ред.), мне должны дать диплом. При этом знания в свою голову они не вкладывают, и на предприятие их с таким уровнем подготовки не возьмут. Одно наше учебное заведение готовит для нас людей, но, если из девяти человек, которых они подготовили, мы возьмем одного и еще чему-то научим, будет хорошо. <...> Это факультет, который готовит инженеров», - рассказала Елена Косенкова.

По ее словам, сегодня в колледже слабые по уровню подготовки не только студенты, но и преподаватели, обучающие предметам по подготовке специалистов, пригодных для работы на фабрике.

«Раньше мы сотрудничали с ПТУ, и те девочки, которые оттуда приходили, были более-менее грамотные, они много времени уделяли и обучению, и практике. Сегодня это колледж, где готовят технологов. Я, когда об этом узнала, была в ужасе, ведь технолог — этот тот, кто знает систему от начала до конца, но знаний у выпускников никаких нет, они только на бумаге», - добавила генеральный директор псковской швейной фабрики «Славянка».