Общество

В Псковской области ищут директора для соцгородка

Дачу согласия на создание государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Псковской области «Социальный городок» обсудили на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 29 марта. Соответствующий проект постановления внес на рассмотрение в Собрание губернатор Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Построенные дома в социальном городке предназначены для проживания 157 пенсионеров, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

«157 человек — это с учетом детского сада или нет?» — спросил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

«157 стационарно проживающих граждан. С ними будут проводиться разные работы. Мы надеемся все-таки сделать и детский сад. Берется норматив Минтруда: есть медики, социальные работники», — отметила первый заместитель председателя областного комитета по социальной защите Татьяна Селиверстова.

«А, если претендующих будет больше, чем количество мест? По каким критериям будет отбор?» — уточнил председатель парламентского комитета по труду и социальной защите Игорь Дитрих.



«На сегодня законодательно установлены критерии только по состоянию здоровья. Социальный городок — это все равно интернат общего типа, но повышенной комфортности. Так, мы не можем принимать людей с алкогольной и наркотической зависимостью, а также имеющих приводы и так далее», — объяснила Татьяна Селиверстова.

«Как будет представлено медицинское сопровождение?» — поинтересовалась депутат, главный врач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

«Обязательно будет круглосуточное наблюдение. Все будет персонально, будут сформированы группы», — ответила Татьяна Селиверстова.

«Когда предполагается сдача городка?» — задала вопрос заместитель председателя парламентского комитета по труду и социальной политике Елена Даньшова.

«В 2022 году — в мае или июне», — сообщила Татьяна Селиверстова.

«Набран ли рабочий штат сотрудников?» — продолжила Елена Даньшова.

«Юридическое лицо еще не сформировано, не с кем подписывать договор. Сейчас проходит конкурс на должность директора, а затем будет регистрация юрлица и подбор штата», — сказала Татьяна Селиверстова.

«Я хотел бы обратиться с просьбой. Сейчас вы сказали, что в итоге это будет интернат. Я бы хотел, чтобы вы отошли от этого, чтобы соцгородок все-таки стал уникальным учреждением. Чтобы люди на улице в очереди не стояли. Если нужно, я готов дать совет. В любом случае уникальность этого учреждения надо сохранить», — подчеркнул Армен Мнацаканян.

Напомним, строительство «Социального городка» в деревне Борисовичи Псковского района началось в 2013 году. Объект, в котором разместится госучреждение, представляет собой комплекс из пяти малоэтажных многоквартирных зданий, а также центрального административного здания с блоком бытового обслуживания.

Ввод в эксплуатацию намечен на 2022 год – в текущем году запланировано завершение строительно-монтажных работ, запуск основного технологического оборудования, проведение внутренних отделочных работ корпусов согласно утвержденному дизайн-проекту, а также оснащение помещений.

На всей территории «Социального городка» будет обеспечена безбарьерная среда: специальные лифты, пандусы для инвалидов-колясочников, организация внутреннего пространства с учётом возможности свободного передвижения маломобильных граждан и обеспечения ухода за ними, а также полная доступность зданий, помещений и открытого окружающего пространства. В штате учреждения социального обслуживания будет работать 111 сотрудников.

По предварительным расчетам финансистов, годовые расходы на содержание «Социального городка» и оказания социальных услуг превысят 92,2 млн рублей: почти две трети этих средств составит плата за проживание – ориентировочно 30 тысяч рублей в месяц, более 35 млн субсидирует областной бюджет.

После обсуждения комитет рекомендовал региональному парламенту в ходе сессии дать согласие на создание государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Псковской области «Социальный городок».