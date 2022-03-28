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Общество

Псковичи могут забрать висевшие на оградах Троицкого моста свадебные замки

29.03.2022 17:39|ПсковКомментариев: 2

Псковичи могут забрать свои свадебные замки, висевшие на оградах Троицкого моста, обратившись в управление городского хозяйства администрации Пскова. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«На снятых оградах моста до сих пор висят свадебные замки, повешенные молодоженами в знак вечной любви друг к другу. Если кто-то из вас хочет забрать свой замочек, вы можете обратиться в управление городского хозяйства по телефону 29-15-04», — отметил Борис Елкин.

Демонтаж конструкций пролетного строения Троицкого моста Борис Елкин назвал историческим моментом. «Подрядная организация уже выполнила разборку мостового полотна и демонтировала перильное ограждение по левой стороне сооружения», — сказал он.

«Сохранившиеся чугунные элементы будут восстановлены. Для этого их отправят на пескоструйную очистку, а потом заново покрасят. По этим образцам отольют из чугуна и утраченные детали. Технология реставрации отработана подрядчиком во время капитального ремонта Цепных мостов в Острове», — добавил сити-менеджер.

Напомним, Троицкий мост закрыли на реконструкцию 1 марта. Подрядчик заверил, что будет стараться запустить движение на обновленном мосту к концу текущего года.

Теги: #псков #Троицкий мост
Источник: Псковская Лента Новостей
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