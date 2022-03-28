Общество

Псковичи получили консультацию специалистов Росреестра во время «горячей линии»

Ответы на вопросы о государственной регистрации прав псковичам дали специалисты Росреестра во время «горячей линии». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Росреестра.

На вопросы псковичей во время «горячей линии» ответила заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости Надежда Мещанова.

Сотрудник управления проконсультировала граждан по ряду вопросов, в частности:

о порядке государственной регистрации соглашения о расторжении договора аренды;

установлении границ земельного участка и контура здания;

порядке передачи помещения, являющегося общим имуществом многоквартирного дома в пользование;

размерах пошлины за регистрацию права на земли сельхозназначения.

Также Надежда Мещанова рассказала о законе направленном на установление актуальных и достоверных сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости. Напомним, Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступил в силу летом прошлого года.

В соответствии с ним органы местного самоуправления осуществляют работу по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, если права на такие объекты недвижимости возникли, и правоустанавливающие документы на них оформлены до 31 января 1998 , при этом такие права не зарегистрированы в ЕГРН.

Псковичи вправе самостоятельно предоставлять сведения о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости и соответствующие документы в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

«С 29 июня 2021 по 1 марта 2022 года в Едином государственном реестре недвижимости зарегистрировали 7368 прав собственности на ранее учтенные объекты и внесли сведения о 2 правообладателях по заявлению органов местного самоуправления», — сообщили в региональном ведомстве. А также отметили, что государственная пошлина за регистрацию ранее возникшего права (до 31 января 1998) не уплачивается.

Граждан дозвонившихся на «горячую линию» преимущественно интересовали вопросы устранения ошибок при проведении кадастровых работ; получения сведений из ЕГРН; регистрации права общей долевой собственности при покупке жилья по материнскому капиталу, как поступить при наложении границ смежных земельных участков, а так же о том, как зарегистрировать договор ипотеки и договор купли-продажи с ипотекой удаленно.