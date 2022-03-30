Общество

Проблему обеспечения псковских школ учебниками подняли в областном Собрании

В Псковской области планируют увеличить размер «прочих расходов» при реализации общедоступного бесплатного образования. Соответствующие изменения в региональное законодательство обсудили на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заместитель председателя областного комитета по образованию Галина Антипина представила изменения. Так, в 2022 году текущем году «прочие расходы» возрастут с 3% до 4% от фонда оплаты труда педагогического персонала, а в течение последующих пяти лет будут повышаться на процент ежегодно. В среднем увеличение объему субвенции составит 22-24 млн в год.

Кроме того, вводится поправочный коэффициент для расчета нормативов, применяемый для доведения оплаты труда административно-хозяйственных, инженерно-технических работников, работников, обеспечивающих финансовую и хозяйственную деятельность, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, до минимального размера оплаты труда, установленного на соответствующий год федеральным законом.

Также вводится норматив на реализацию программ дополнительного образования детей в IT-кубах, созданных при общеобразовательных учреждениях в рамках национального проекта «Образование».

Вице-спикер, председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков указал, что предложенная мера позволит обновить учебники в школах.

Директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки), депутат Собрания Татьяна Фомченкова поблагодарила за увеличение коэффициента на приобретение учебников. Тем не менее, это не покроет потребности в новой учебной литературе, указала она. Парламентарий напомнила, что 1-5 классы переходят на новый федеральный государственный стандарт образования с 1 сентября.

«Нужно предусмотреть до нового учебного года учебники. Привлечь внимание к этой проблеме я обязательно должна», — добавила она.

Предложенные изменения в региональное законодательство рассмотрят на сессии областного Собрания 31 марта.