Общество

Создание учреждения «Социальный городок» стало темой обсуждения в областном Собрании

Дачу согласия на создание государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Псковской области «Социальный городок» обсудили на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Соответствующий проект постановления на рассмотрение в региональный парламент внес губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Социальный городок» – новая альтернативная модель учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста с повышенной комфортностью и развитой системой социальных услуг.

Председатель областного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева рассказала, что задача нового учреждения – развитие современных форм социального обслуживания населения, ориентированных на создание условий для активного долголетия, а также социализация граждан пожилого возраста и вовлечение их в процесс «самостоятельного» проживания.

Объект, в котором будет располагаться «Социальный городок», представляет собой комплекс из пяти малоэтажных многоквартирных зданий, а также центрального административного здания с блоком бытового обслуживания, расположенных в деревне Борисовичи Псковского района на двух земельных участках площадью 24798 квадратных метров и 2390 квадратных метров.

Жилые дома предназначены для проживания 157 граждан пожилого возраста, в том числе с ограниченными возможностями.

Социальные услуги планируют предоставлять на основании карты «сопровождения» пожилого человека и индивидуальной карты реабилитации инвалида, сформированного перечня обязательных и дополнительных социальных услуг. Объем, содержание и тариф каждой социальной услуги будут соответствовать нормативным правовым документам, регулирующим правоотношения в социальной сфере.

Строительство социального городка началось в 2013 году, ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2022 году. В текущем году запланировано завершение строительно-монтажных работ, запуск основного технологического оборудования, проведение внутренних отделочных работ корпусов согласно утвержденному дизайн проекту, оснащение помещений.

Начало работы ГБУСО ПО «Социальный городок» и размещение в нем получателей социальных услуг планируется в 2023 году.

Депутат Татьяна Фомченкова поинтересовалась, смогут ли содержаться в социальном городке не пожилые инвалиды.

Ольга Евстигнеева ответила, что соцгородок создается, в первую очередь, для пожилых граждан, но в нем могут жить люди с ограниченными возможностями старше 18 лет.

«В расчетах указано, что ежемесячная плата на обслуживание одного человека - 30 тысяч рублей. Почему берете 30 тысяч рублей?» - спросил вице-спикер Виктор Остренко.

«Это предполагаемые платные услуги. Почему 30 тысяч — это средняя сумма по нашему региону», - сказала председатель социального комитета.

Виктор Остренко уточнил, кто будет входить в штат учреждения. Ольга Евстигнеева рассказала, что штатные единицы сформированы в соответствии с новым приказом Минтруда — это административный аппарат, специалисты по ЛФК, психологи, культорганизаторы и так далее.

«Приведете примеры платных услуг?» - продолжила депутат Татьяна Фомченкова.

«Например, планируем в данном учреждении ввести службу сиделок. Ни в одном учреждении у нас сейчас такой услуги нет», - ответила Ольга Евстигнеева.

«Если желающих 500, как отобрать 157?» - спросил вице-спикер, председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков.

«В порядке очередности. Если желающих будет больше, будем предлагать другое учреждение или вносить в реестр очередности», - пояснила Ольга Евстигнеева.

Вопрос о даче согласия на создание нового учреждения рассмотрят на сессии регионального парламента 31 марта.