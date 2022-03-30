Общество

Карантин по бешенству отменили в Великолукском районе

В личном подворье деревни Алексино Великолукского района отменили карантин по бешенству. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, соответствующий указ подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Ограничения действовали пять месяцев. За это время были выполнены все мероприятия по локализации эпизоотического очага и профилактике заболевания на прилегающих территориях.

Напомним, карантин в Алексино ввели в Великолукском районе из-за бешеной собаки. Инфицированное домашнее животное укусило свою хозяйку, а на следующий день было найдено мертвым.