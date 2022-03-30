Общество

Михаил Ведерников и Борис Елкин обсудили благоустройство Пскова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава администрации Пскова Борис Елкин обсудили развитие городских пространств. Об этом сообщается в телеграм-канале главы региона.

Фото: телеграм-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Ремонт Советского (Троицкого) моста идет полным ходом. Уже разобрано дорожное полотно, начат демонтаж пролетных строений моста.

Благоустройство общественной территории на Сиреневом бульваре в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» перенесли на следующий год, так как там будет проводиться строительство ливневой канализации. Чтобы федеральные средства (33 миллиона рублей) не были потеряны, перенаправили их с общественной территории на дворовые – дополнительно отремонтируют восемь дворов, объяснил губернатор.

Продолжается благоустройство парка Гагарина. Сейчас формируются дорожки, которые с наступлением подходящей погоды будут заасфальтированы.

Ведутся работы и на территории будущего скейт-парка вблизи улицы Никольской. Рабочие расчищают площадки и в ближайшее время приступят к строительно-монтажным работам, добавил Михаил Ведерников.