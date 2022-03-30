Общество

В Великих Луках проходит весенний месячник по благоустройству города

Весенний месячник по благоустройству территории проходит в Великих Луках с 28 марта по 20 мая. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава города Николай Козловский.

Фото: аккаунт главы Великих Лук Николая Козловского в социальной сети «ВКонтакте»

«Призываю всех физических и юридических лиц, независимо от их организационно-правовых форм, организовать работы по санитарной очистке и уборке принадлежащих им территорий, а также прилегающих территорий общего пользования, расположенных на расстоянии не менее десяти метров от границ занимаемых земельных участков, ограждений, объектов, закрепленных улиц и скверов», – обратился к великолучанам Николай Козловский.



Жителям частного сектора глава города предложил провести уборку придомовых территорий и очистку ливневых канав.



Помимо этого, в Великих Луках 8, 15 и 22 апреля, 6, 13 и 20 мая планируются общегородские субботники.



«Великие Луки – это наш родной город, и только от нас самих зависит, будет ли он чистым, красивым и уютным, чтобы каждый мог искренне гордиться городом, в котором все мы живем и работаем. Давайте вместе сделаем город чище!» – призвал Николай Козловский.