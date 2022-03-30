Общество

Председатель облсовпрофа встретился с трудовыми коллективами Дедовичского района

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов провел встречу с трудовыми коллективами Дедовичского района 30 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Во встрече также принимали участие председатель областной организации профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания Татьяна Победова и председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения Анжелика Шундер.

Встречи состоялись с коллективами «Центра социального обслуживания» и Дедовичской районной больницы». Организаторы представили информацию о работе областной трехсторонней комиссии, положение о стимулировании профсоюзных активистов, решения коллегиальных органов профсоюзов по обучению, охране труда, планируемых мероприятий в рамках празднования 1 мая.

«Встречи были, если так можно выразиться, очень живые, мы получали десятки вопросов от работников, была обратная связь, была заинтересованность. В районной больнице ряд сотрудников вступили в ряды профсоюза, в том числе руководитель межрайонной больницы Наталья Шереметьева. Важная работа на местах, в коллективах!», - отметил результаты встречи Игорь Иванов.