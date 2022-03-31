Общество

Псковский губернатор рассказал, какое антиковидное ограничение снимут последним

Масочный режим в Псковской области будет отменен после всех остальных антикоронавирусных ограничений, заявил губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Мы сняли большой пакет ограничений, остался необходимый минимум. Сейчас берем паузу, чтобы посмотреть, не будет ли роста. Как только мы зафиксируем стабилизацию и уверенное снижение заболеваемости — снимем очередной пакет ограничений», — подчеркнул Михаил Ведерников. Губернатор добавил, что масочный режим будет отменен в последнюю очередь. В связи с этим он призвал контролировать его соблюдение, в первую очередь, на транспорте и в общественных местах.

По данным областного комитета по региональному контролю и надзору, в 2021 году проведено более 3,3 тыс. рейдовых мероприятий, из них более 1,1 тыс. рейдов — совместно с сотрудниками полиции. Выявлено более 200 нарушений. В докладе отмечено, что при еженедельном увеличении числа проводимых рейдовых мероприятий наблюдается уменьшение выявленных нарушений. По оценке специалистов, это говорит о действенности ограничительных мер и сопровождающей их разъяснительной работы.