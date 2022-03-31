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Общество

Минсельхоз рассмотрит инициативу псковских депутатов по борьбе с борщевиком

31.03.2022 14:20|ПсковКомментариев: 0

Псковское областное Собрание депутатов решило направить обращение в правительство страны о разработке федеральной целевой программы по борьбе с борщевиком. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 31 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Парламентарии собираются направить соответствующее предложение министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. В своем обращении в Минсельхоз депутаты подчеркивают, что проблема распространения борщевика Сосновского является актуальной для всего Северо-Запада России, в том числе и Псковской области. Площадь зарастания этим сорным растением в регионе составляет более 20 тысяч га.  В основной массе борщевик распространен на территориях земель общего пользования, вдоль дорог и на неиспользуемых земельных участках.

В Псковское областное Собрание депутатов неоднократно поступали обращения из субъектов РФ о необходимости принятия дополнительных мер поддержки на федеральном уровне для решения данной проблематики. 

Муниципальные районы и городские округа Псковской области ведут активную работу, направленную на уничтожение сорного растения. Основными методами борьбы с борщевиком являются химический  и механический способы обработки земельных участков.

В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства Псковской области», утвержденной постановлением администрации Псковской области, на мероприятия по борьбе с борщевиком ежегодно выделяются средства областного бюджета. 

За период с 2019 по 2021 годы на борьбу с борщевиком было израсходовано 16,5 млн рублей из областного бюджета и 4,2 млн рублей из бюджетов муниципальных образований. Площадь обработки земельных участков, заросших борщевиком, составила более 1000 га. 
Активное участие в борьбе с борщевиком принимают сельхозтоваропроизводители. За указанный период площадь обработки земельных участков, заросших борщевиком, составила более 3000 га. Работы по уничтожению зарослей борщевика проводятся за счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей.

В целях усиления мер по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Псковской области органы государственного надзора и муниципального контроля проводят контрольно-надзорные мероприятия в отношении собственников, землевладельцев и арендаторов, не использующих свои земельные участки, заросшие борщевиком, в соответствии с целевым назначением.

В период с 2019 по 2021 годы было проведено 103 КНМ на площади 13,5 тысяч га, из них выявлено 98 нарушений на площади 13,4 тысячи га, выдано 85 предписаний об устранении нарушений требований законодательства РФ, составлено 67 протоколов об административном правонарушении, выдано 47 постановлений о назначении административного наказания. Размер наложенных штрафов составил более 2 млн рублей, устранено 65 нарушений на площади 10,5 тысяч га.

Однако вышеуказанных мер, принимаемых по борьбе с борщевиком на территории Псковской области, недостаточно, подчеркивают депутаты.

По данным управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области, на территории региона насчитывается 251 тысяча га земель (за исключением земель лесного фонда – 2311 тысяч га), находящихся в собственности РФ, около 70 % из которых не используется, а только зарастает борщевиком. 

В связи с многочисленными обращениями граждан о зарастании борщевиком территории деревни Борисовичи Псковского района, вокруг которой находятся неиспользуемые земельные участки, заросшие борщевиком, ориентировочной площадью более 700 га, находящиеся в собственности РФ, неоднократно направлялись письма в Росимущество о принятии мер по борьбе с борщевиком на земельных участках, находящихся в их ведении. До настоящего времени ответ из Росимущества не поступил.

Депутаты предлагают рассмотреть вопрос о разработке федеральной целевой программы по борьбе с борщевиком с финансированием агрохимических и механических мероприятий.

Теги: #псковское областное собрание #Псковская область #борщевик
Источник: Псковская Лента Новостей
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