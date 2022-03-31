Общество

Екатерина Миронова возглавила Псковскую областную больницу

Екатерина Миронова назначена исполняющей обязанности главного врача Псковской областной клинической больницы. Об этом сообщается в телеграм-канале комитета по здравоохранению Псковской области.

Екатерина Миронова родилась в Тамбовской области, окончила Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова. В профессии – с 2007 года. Прошла путь от участкового врача-терапевта до заведующей клинико-экспертным отделом Городской клинической больницы №11 города Рязани.

В Псков приехала в ноябре 2021 года и была назначена исполняющей обязанности заместителя главного врача по медицинской части - первого заместителя Псковской областной клинической больницы.