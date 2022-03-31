Владимир Кузь назвал важным решение обратиться в Минсельхоз для борьбы с борщевиком

Заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Владимир Кузь назвал важным решение направить обращение в правительство страны о разработке федеральной целевой программы по борьбе с борщевиком. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Владимир Кузь. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Парламентарий подчеркнул, что нужно обращаться за помощью в федеральный центр, чтобы «воздействовать на собственников, чтобы уничтожить эту заразу».
«Решение важное, мы очень надеемся на поддержку», — резюмировал он.