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Владимир Кузь назвал важным решение обратиться в Минсельхоз для борьбы с борщевиком

Заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Владимир Кузь назвал важным решение направить обращение в правительство страны о разработке федеральной целевой программы по борьбе с борщевиком. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Владимир Кузь. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Борщевиком заросли большие территории – и в Борисовичах, и в целом по Псковскому району, и остров Залита, и Белов. Конечно, чем больше развивается сельское хозяйство, чем больше земель обрабатывается, тем меньше будет борщевика. Но есть земли, на собственника которых мы просто не можем повлиять. А если взять острова, то возможности для ведения сельского хозяйства там очень ограничены. Районы в меру своих возможностей направляют муниципальный контроль, когда можно установить собственника земли, проводят обработку земли, борются, но этих мер недостаточно», — сказал Владимир Кузь.

Парламентарий подчеркнул, что нужно обращаться за помощью в федеральный центр, чтобы «воздействовать на собственников, чтобы уничтожить эту заразу».

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«Решение важное, мы очень надеемся на поддержку», — резюмировал он.