Общество

Нарушивших дисциплину курсантов заслушали на собрании в Пскове

В Псковском филиале академии ФСИН России состоялось общее собрание руководства курса с курсантами и кураторами учебных групп. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательном учреждении.

Фото здесь и далее: Псковский филиал академии ФСИН России

На собрании подвели итоги учебной и служебной деятельности переменного состава за истекший месяц, заслушали курсантов, допустивших нарушения дисциплины и имеющих неудовлетворительные оценки. Старший психолог группы психологического обеспечения отдела кадров Татьяна Маркова рассказала обучающимся о профилактике конфликтных ситуаций, возникающих в коллективе.

Начальник курса Вадим Ильин провел инструктажи курсантов о неукоснительном выполнении требований должностных инструкций, соблюдении антикоррупционного и антиэкстремистского законодательства России. Кроме того, начальник курса обратил внимание на необходимость соблюдения требований кодекса этики и норм служебного поведения сотрудников УИС, недопустимость вступления в конфликтные ситуации с другими лицами и необходимость мирного урегулирования в случае их возникновения.

Кроме того, на собрании с переменным составом обсуждались вопросы, связанные с рисками, возникающими при кредитовании в микрофинансовых организациях. А кураторы учебных групп призвали курсантов обращаться к ним за советом в спорных для себя вопросах.