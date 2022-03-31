Общество

Псковскую область посетили эксперты Национального медицинского исследовательского центра

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова провела совещание с участниками рабочей группы Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины (НМИЦ ТПМ) Минздрава России 31 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

За несколько дней делегация профильного министерства посетила ряд учреждений здравоохранения Псковской области. Ключевыми точками мониторинга стали Псковская городская поликлиника и Невельская межрайонная больница, в которой эксперты побывали впервые.

Специалисты исследовательского центра поблагодарили принимающую сторону за конструктивное взаимодействие в ходе визитов в медицинские организации области. Они отметили динамику в развитии социальной инфраструктуры, в том числе в части укрепления первичного звена здравоохранения и материально-технической базы лечебных учреждений разного уровня.

Участники совещания обсудили ряд вопросов, по которым были даны исчерпывающие рекомендации. Основной из них касался восстановления темпов проведения углубленной диспансеризации среди населения. Приоритетной группой в этой работе должны стать граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию и имеющие хронические заболевания, отметил ведущий научный сотрудник лаборатории поликлинической терапии НМИЦ ТПМ Минздрава РФ Вадим Егоров. «Риск возникновения постковидных осложнений у таких пациентов высокий, поэтому ослаблять профилактические мероприятия категорически нельзя. Важно также исключить формальный подход, это особенно значимо для раннего выявления онкологических заболеваний», - подчеркнул он.

Разговор также зашел о необходимости дальнейшей модернизации медицинских информационных систем и развития телемедицинских технологий в поликлиниках. Минздрав готов оказать всю необходимую помощь. По словам специалистов, данное сопряжение сил позволит снять нагрузку с узких специалистов в районах.

Еще одна актуальная тема, на которую обратили внимание эксперты, касалась продолжения соблюдения мер противовирусной безопасности, несмотря на некоторые послабления в ряде регионов страны.

Вера Емельянова поблагодарила представителей НМИЦ ТПМ Минздрава за внимание, оказанное региональной системе здравоохранения, а также за предложенную методическую помощь и поддержку в решении системных вопросов отрасли. «Мы всегда заинтересованы в экспертном мнении», - подчеркнула она.