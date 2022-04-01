Более 100 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

106 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 107 314 раз, сообщается в официальном Telegram-канал области.
За все время пандемии от инфекции в регионе избавились 104 505 пациентов, за сутки – 34. Умерли от коронавируса в регионе 1 738 человек (+5).
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 33927/40
Великие Луки – 16550/9
Бежаницкий район – 1378/1
Великолукский район – 2602/2
Гдовский район – 1887/5
Дедовичский район – 2770/8
Дновский район – 880/0
Красногородский район – 970/5
Куньинский район – 959/0
Локнянский район – 1038/0
Невельский район – 4902/2
Новоржевский район – 1136/0
Новосокольнический район – 3107/0
Опочецкий район – 3222/9
Островский район – 5102/5
Палкинский район – 1013/4
Печорский район – 2455/0
Плюсский район – 1688/0
Порховский район – 3752/2
Псковский район – 8676/4
Пустошкинский район – 1306/0
Пушкиногорский район – 1445/6
Пыталовский район – 1441/0
Себежский район – 2609/2
Стругокрасненский район – 1781/0
Усвятский район – 672/2