Общество

Более 100 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

106 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 107 314 раз, сообщается в официальном Telegram-канал области.

За все время пандемии от инфекции в регионе избавились 104 505 пациентов, за сутки – 34. Умерли от коронавируса в регионе 1 738 человек (+5).

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Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 33927/40

Великие Луки – 16550/9

Бежаницкий район – 1378/1

Великолукский район – 2602/2

Гдовский район – 1887/5

Дедовичский район – 2770/8

Дновский район – 880/0

Красногородский район – 970/5

Куньинский район – 959/0

Локнянский район – 1038/0

Невельский район – 4902/2

Новоржевский район – 1136/0

Новосокольнический район – 3107/0

Опочецкий район – 3222/9

Островский район – 5102/5

Палкинский район – 1013/4

Печорский район – 2455/0

Плюсский район – 1688/0

Порховский район – 3752/2

Псковский район – 8676/4

Пустошкинский район – 1306/0

Пушкиногорский район – 1445/6

Пыталовский район – 1441/0

Себежский район – 2609/2

Стругокрасненский район – 1781/0

Усвятский район – 672/2