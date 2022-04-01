Михаил Ведерников поздравил мусульман с началом Рамадана

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил мусульман с наступлением священного месяца Рамадан.
Изображение: телеграм-канал Михаила Ведерникова
Он пожелал мусульманам «помощи всевышнего, духовных сил, добрых помыслов и гармонии». «Пусть священный месяц принесет в каждый дом благополучие, мир и согласие!» - добавил глава региона.
Как сообщается на сайте calend.ru, Рамадан — девятый месяц мусульманского календаря. Этот месяц является самым важным и почетным для мусульман. В течение всего месяца соблюдается строгий пост («ураза»), который подразумевает под собой отказ от воды, еды и интимных отношений в светлое время суток.