Общество

Туманность Орел запечатлел псковский астроном-любитель

Туманность Орел (M16) запечатлел псковский астроном-любитель Сергей Попов. Запись об этом он разместил в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Сергей Попов

«Довольно яркий объект дальнего космоса, расположенный в 7 000 световых лет от нас. Примечателен тем, что содержит "Столпы Творения", место зарождения молодых звезд, сфотографированное в высоком разрешении телескопом Хаббл в 1995 году. После этого события Орел стал довольно популярным», - отметил Сергей Попов.

По его словам, съемка велась низко над горизонтом (10-15 гр.) во время астрономических сумерек рано утром.