Общество

Большинство россиян не боятся новой волны COVID-19 - опрос

Новые волны коронавируса все меньше страшат россиян. Об этом говорится в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Так, 7 из 10 россиян не боятся новой волны COVID-19, о которой предупреждают инфекционисты. «В последние полтора месяца есть, о чем волноваться»; «Почти все ограничения в стране уже сняты!» - прокомментировали опрошенные. Небольшие страхи по поводу пандемии еще остались у каждого четвертого (26%), и лишь 3% признались, что сильно боятся коронавируса.

Мужчины об отсутствии страха говорили чаще женщин (75 и 64% соответственно). Чем моложе респонденты, тем больше среди них тех, кто не боится COVID-19: 64% среди опрошенных старше 45-ти против 76% среди тех, кто моложе 34 лет. Число тех, кто не испытывает никаких опасений по поводу коронавируса растет с увеличением уровня дохода респондентов: 70% среди россиян с зарплатой до 50 тысяч рублей и 76% среди граждан, зарабатывающих от 80 тысяч рублей в месяц. Антипрививочники бесстрашнее вакцинированных (76 и 69% соответственно).

Тех, кто не боится коронавируса, больше всего среди жителей Санкт-Петербурга (81%). А вот в Москве и Казани бесстрашных заметно меньше (62 и 66% соответственно).