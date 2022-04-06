Общество

Более 180 деревень Псковской области обрели связь от «МегаФона»

186 деревень Псковской области обрели связь от «МегаФон». Благодаря выполненным работам более 10 тысяч местных жителей обрели мобильный интернет 4G со средней скоростью 30 Мбит/с. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Для этого «МегаФон» построил свыше 20 новых базовых станций в селах и деревнях с населением от 20 до 100 человек. Среди них Бандино, Бирюли, Ларино, Островки, Юхово и другие в Бежаницком, Гдовском, Порховском, Невельском, Дновском, Стругокрасненском и Пыталовском районах Псковской области.

Теперь сельчане могут не только совершать звонки, используя технологию VoLTE для чистого звука и мгновенного соединения, но и пользоваться «тяжелыми» онлайн-сервисами. Например, смотреть фильмы в разрешении FullHD, запускать прямые эфиры в социальных сетях, удаленно учиться и работать.

«Доступ к связи и интернету для жителей малочисленных населенных пунктов – важная стратегическая задача компании и правительства региона. Строительство инфраструктуры связи позволило обеспечить полное покрытие сетью четвертого поколения там, где ранее сигнал отсутствовал полностью. Мощность использованного оборудования максимально эффективная на сегодня, а для наибольшего радиуса охвата сети специалисты "МегаФона" разместили антенны на высоте до 50 метров от земли. Поэтому сигнала хватает не только для населенных пунктов, где она построена, но и для прилегающих территорий», — отмечает Александр Долгих, директор отделения «МегаФона» в псковском регионе.

За прошедший год «МегаФон» улучшил качество связи и расширил емкость сети за счет проведения модернизации инфраструктуры, после которой скорость мобильного интернета у псковских абонентов «МегаФона» увеличилась на 10%. Результат этой работы в своем исследовании отметила международная компания Ookla, наградив «МегаФон» званием самого быстрого мобильного оператора в Псковской области по результатам нескольких тысяч тестов, проведенных в сетях всех операторов связи. Средняя скорость 4G «МегаФона» достигла 51 Мбит/с.

«МегаФон» – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.