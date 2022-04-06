Общество

Александр Серавин вручил памятные часы советнику председателя военно-исторического общества РФ

Председатель Псковского регионального отделения «Российского военно-исторического общества» Александр Серавин встретился с советником председателя РВИО Ростиславом Мединским. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении.

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение «Российского военно-исторического общества»

Александр Серавин вручил советнику председателя РВИО памятные часы с указанием места Ледового побоища и значок регионального отделения РВИО.

Напомним, 780 лет назад, 5 апреля 1242 года, на льду Чудского озера состоялась битва русского войска под предводительством князя Александра Невского с ливонскими рыцарями (немецкими), которая закончилась разгромом захватчиков. Это сражение вошло в историю под названием «Ледовое побоище».

В прошлом году в России отмечали 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. В честь этого события в деревне Самолва Гдовского района при содействии РВИО был установлен масштабный монумент «Князь Александр Невский с дружиной».