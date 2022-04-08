Общество

«Россети» подготовились к весне во всех регионах

«Россети» подготовились к весеннему половодью во всех регионах присутствия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

«Минувшая зима жителям ряда регионов запомнится продолжительными снегопадами и рекордными сугробами. В европейской части России запасы воды в снежном покрове существенно превышают норму: например, в бассейнах Верхней Волги – до 78%, Дона и его притоков – до 88%. При этом в ряде регионов страны уже началось вскрытие рек ото льда», - рассказали специалисты.

Группа «Россети» реализовала комплекс мер для надежной работы во время паводка:

обеспечила взаимодействие с Росгидрометом, МЧС России, местными органами власти;

проверила состояние переходов воздушных линий электропередачи через реки, противооползневых, противообвальных, берегоукрепительных и противоселевых сооружений;

провела ревизию плавсредств, стационарных и передвижных насосов;

определила перечень объектов, попадающих в потенциальную зону подтопления, и разработаны схемы их резервного электроснабжения.

Все компании группы обеспечены спецтехникой, необходимыми запасами оборудования и материалов для возведения временных насыпей и дамб при угрозе затопления (песок, гравий, скальник и другие).

«Россети» внимательно следят за развитием ситуации с паводком, особое внимание уделяют регионам, где ожидаются максимальные уровни половодья.