Псковская область заняла 61 место в демографическом рейтинге регионов. Соответствующее исследование провело РИА Новости.
Убыль населения за 2019-2021 годы в регионе составила -2,59%. Численность населения на 1 января 2022 года – 613,4 тыс. человек.
Естественный прирост населения за 2019-2021 годы: -20,36 тыс. человек. Миграционный прирост населения за 2019-2021 годы: 4,24 тыс. человек.
Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:
4 место – Ленинградская область;
7 место – Калининградская область;
14 место – Ненецкий автономный округ;
22 место – Санкт-Петербург;
54 место – Новгородская область;
55 место – Вологодская область;
56 место – Республика Карелия;
69 место – Архангельская область;
76 место – Мурманская область;
77 место – Республика Коми.
За последние три года численность населения выросла в 20 российских регионах. Самый большой прирост был в Севастополе, Ингушетии и Чечне, минимальный — в Кабардино-Балкарии, Калужской области и Москве. В остальных 65 субъектах РФ численность населения пошла на убыль.