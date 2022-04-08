Общество

Псковская область заняла 61 место в демографическом рейтинге регионов

Псковская область заняла 61 место в демографическом рейтинге регионов. Соответствующее исследование провело РИА Новости.

Убыль населения за 2019-2021 годы в регионе составила -2,59%. Численность населения на 1 января 2022 года – 613,4 тыс. человек.

Естественный прирост населения за 2019-2021 годы: -20,36 тыс. человек. Миграционный прирост населения за 2019-2021 годы: 4,24 тыс. человек.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

4 место – Ленинградская область;

7 место – Калининградская область;

14 место – Ненецкий автономный округ;

22 место – Санкт-Петербург;

54 место – Новгородская область;

55 место – Вологодская область;

56 место – Республика Карелия;

69 место – Архангельская область;

76 место – Мурманская область;

77 место – Республика Коми.

За последние три года численность населения выросла в 20 российских регионах. Самый большой прирост был в Севастополе, Ингушетии и Чечне, минимальный — в Кабардино-Балкарии, Калужской области и Москве. В остальных 65 субъектах РФ численность населения пошла на убыль.