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Общество

Полиция провела антинаркотический рейд в великолукском общежитии

08.04.2022 19:00|ПсковКомментариев: 0

Антинаркотический рейд провели полицейские в студенческом общежитии №1 Великолукской сельскохозяйственной академии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городского отделения МВД России.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с инспектором ПДН провели мероприятие в рамках всероссийской оперативно-профилактической операции «Дети России-2022». Эта акция направлена на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов вовлечения молодежи в незаконную деятельность, связанную с оборотом наркотиков и психотропных веществ.

Стражи порядка провели беседы со студентами. Они напомнили ребятам о вреде наркотиков для здоровья, а также об ответственности, предусмотренной законодательством за участие в сфере наркобизнеса.

В ходе рейда полицейские не выявили противозаконные деяния, связанные с хранением, употреблением или распространением наркотических средств среди проживающих студентов.

Подобные антинаркотические мероприятия полиция планирует организовывать и в дальнейшем, добавили в ведомстве.

Теги: #студенчество #наркотики #рейд #полиция #общежитие
Источник: Псковская Лента Новостей
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