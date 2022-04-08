Общество

Полиция провела антинаркотический рейд в великолукском общежитии

Антинаркотический рейд провели полицейские в студенческом общежитии №1 Великолукской сельскохозяйственной академии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городского отделения МВД России.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с инспектором ПДН провели мероприятие в рамках всероссийской оперативно-профилактической операции «Дети России-2022». Эта акция направлена на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов вовлечения молодежи в незаконную деятельность, связанную с оборотом наркотиков и психотропных веществ.

Стражи порядка провели беседы со студентами. Они напомнили ребятам о вреде наркотиков для здоровья, а также об ответственности, предусмотренной законодательством за участие в сфере наркобизнеса.

В ходе рейда полицейские не выявили противозаконные деяния, связанные с хранением, употреблением или распространением наркотических средств среди проживающих студентов.

Подобные антинаркотические мероприятия полиция планирует организовывать и в дальнейшем, добавили в ведомстве.