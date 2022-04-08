Общество

Вера Емельянова: В стране есть годовой запас препаратов для лечения наших граждан

Годовой запас необходимых лекарств для лечения граждан имеется в России. Об этом в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«Надо сказать, что определенный дефицит лекарств присутствует, но не в системном плане — это точно. По данным нашего контрольного управления и контрольных надзорных органов, которые занимаются мониторингом лекарственных препаратов, острой проблемы с обеспечением препаратами сегодня нет. В стране существует полный годовой запас для лечения наших граждан», - сказала Вера Емельянова.

Она напомнила, что в феврале и начале марта наблюдался ажиотажный спрос на отдельные лекарственные препараты. Кроме того, в аптеках их можно зачастую было приобрести без рецепта и в неограниченных количествах, что привело к отсутствию некоторых лекарств на полках. Сегодня, по ее словам, ситуация стабилизируется.

Вера Емельянова также заверила, что обеспечение льготными лекарствами в Псковской области будет реализовано в полном объеме. Кроме того, принимаются необходимые меры, чтобы не допустить проблем с поставками лекарств в стационары больниц.

«Сегодня российские производства начинают принимать дополнительные меры, чтобы снизить ажиотаж на различные лекарственные препараты, поэтому мы не видим серьезной проблемы по данному вопросу», - заключила вице-губернатор.