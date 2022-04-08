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Общество

Более 120 тысяч псковичей проверили себя на долги с начала года

08.04.2022 19:50|ПсковКомментариев: 0

Более 120 тысяч жителей региона смогли проверить себя на долги через сервис «Банк данных исполнительных производств» с начала 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Сервис позволяет в течение двух минут проверить наличие долгов по штрафам ГИБДД, алиментам, ЖКХ, кредитам.

Для этого необходимо:

  • зайти на сайт УФССП в раздел под названием «Сервисы», затем в «Банк данных исполнительных производств»; 
  • заполнить соответствующие поля: ввести фамилию и имя, для юридических лиц – название организации;
  • нажать «Поиск»;  
  • ввести проверочный код с картинки.

Если задолженность имеется, то на экране появится таблица с информацией о должнике, номере и дате возбуждения исполнительного производства, предмете исполнения, наименовании отделения судебных приставов, а также контактах судебного  пристава-исполнителя, к которому следует обращаться.

Получить информацию о наличии задолженности можно и с помощью мобильного приложения «ФССП». Приложение легко найти и установить на соответствующих системах из «магазинов» приложений.

Мобильная платформа позволяет не только однократно получить информацию о задолженности, но и подписаться на получение данных сведений на постоянной основе, добавили в ведомстве.

Теги: #УФССП России по Псковской области #долги
Источник: Псковская Лента Новостей
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