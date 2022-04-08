Общество

Более 120 тысяч псковичей проверили себя на долги с начала года

Более 120 тысяч жителей региона смогли проверить себя на долги через сервис «Банк данных исполнительных производств» с начала 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Сервис позволяет в течение двух минут проверить наличие долгов по штрафам ГИБДД, алиментам, ЖКХ, кредитам.

Для этого необходимо:

зайти на сайт УФССП в раздел под названием «Сервисы», затем в «Банк данных исполнительных производств»;

заполнить соответствующие поля: ввести фамилию и имя, для юридических лиц – название организации;

нажать «Поиск»;

ввести проверочный код с картинки.

Если задолженность имеется, то на экране появится таблица с информацией о должнике, номере и дате возбуждения исполнительного производства, предмете исполнения, наименовании отделения судебных приставов, а также контактах судебного пристава-исполнителя, к которому следует обращаться.

Получить информацию о наличии задолженности можно и с помощью мобильного приложения «ФССП». Приложение легко найти и установить на соответствующих системах из «магазинов» приложений.

Мобильная платформа позволяет не только однократно получить информацию о задолженности, но и подписаться на получение данных сведений на постоянной основе, добавили в ведомстве.