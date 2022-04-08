Сообщить о коррупции среди приставов могут псковичи по «телефону доверия»

Жители Псковской области могут сообщить о коррупции, злоупотреблении служебными обязанностями и других нарушениях сотрудников регионального УФССП. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
«Телефон доверия» обеспечивает гласность и открытость деятельности судебных приставов, отметили в управлении.
По телефону 8(8112)333-073 принимается и рассматривается информация:
«Каждый полученный звонок записывается в книгу учета. Каждое обращение тщательно проверяется и при наличии нарушений, принимаются необходимые меры реагирования», – сказали в ведомстве.
Кроме того, о коррупционных правонарушениях жители могут сообщить в электронном виде, в интернет-приемной на сайте управления, или непосредственно на личном приеме в службе судебных приставов.