Общество

На вопросы садоводов ответят в псковской приемной «Единой России»

Неделя приемов граждан по вопросам садоводческих и огороднических товариществ пройдет в Псковской региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в период с 11 по 15 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе реготделения партии.

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Участие в неделе приемов примут депутаты всех уровней, а также организаторы-партнеры.

12 апреля с 10.00 до 13.00 прием проведет депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих; с 14.00 до 17.00 - депутат Псковской городской Думы Сергей Гаврилов;

13 апреля с 10.00 до 13.00 прием проведет депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко; с 14.00 до 17.00 - депутат Псковской городской Думы Эдуард Белов;

14 апреля с 10.00 до 13.00 прием проведет депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь; с 14.00 до 17.00 - депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев.

Записаться на прием можно по телефону региональной общественной приемной председателя партии: (8112) 66-25-12.