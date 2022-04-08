На вопросы садоводов ответят в псковской приемной «Единой России»

Неделя приемов граждан по вопросам садоводческих и огороднических товариществ пройдет в Псковской региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в период с 11 по 15 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе реготделения партии.
Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Участие в неделе приемов примут депутаты всех уровней, а также организаторы-партнеры.
Записаться на прием можно по телефону региональной общественной приемной председателя партии: (8112) 66-25-12.