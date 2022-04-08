Общество

Правительство намерено расширить возможности пользователей портала госуслуг

Кабинет министров будет развивать структуру электронного правительства для бесперебойной работы государственных сервисов и расширения возможностей использования портала госуслуг. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства России.

Так, частью электронного правительства станет государственная единая облачная платформа, которая позволяет выстроить работу госорганов без новых закупок компьютерной техники, которые в сложившейся ситуации ограничены.

Кроме того, в структуру электронного правительства войдет Национальный удостоверяющий центр. Он обеспечивает выпуск отечественных сертификатов безопасности (TLS-сертификатов), необходимых для нормальной работы сайтов в российском сегменте интернета.

Еще одна новация касается расширения функционала портала госуслуг за счет негосударственных кейсов. Планируется, что первой негосударственной услугой, представленной на портале, станет возможность заключения электронных сделок по продаже и покупке автомобилей. Этот функционал будет доступен для пользователей, которые разместили данные о своей машине в личном кабинете. Обновлённый функционал портала позволит подписать договор купли-продажи электронной подписью.

Сейчас на портале есть пошаговая инструкция о сделках с автомобилем, но электронные услуги предполагают лишь снятие машины с госрегистрации.

Электронное правительство дает возможность гражданам и государственным органам взаимодействовать через интернет. Например, получать государственные услуги, оплачивать госпошлины, штрафы и задолженности через портал госуслуг.