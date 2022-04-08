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Общество

Ушедшего из больницы псковича продолжают искать полицейские

09.04.2022 18:30|ПсковКомментариев: 0

Ушедшего из больницы псковича продолжают искать полицейские. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УМВД России.

Разыскиваемый – житель деревни Гверздонь Псковского района Геннадий Баранов 1960 года рождения. 1 июня 2020 года он ушел из областной больницы после оказания ему медицинской помощи и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид мужчине 65-70 лет. Он имеет рост 165-170 сантиметров, худощавое телосложение, лицо овальной формы, короткие темные с сединой волнистые волосы, карие глаза, прямой нос, тонкие губы. Пропавший носит усы.

Из особых примет: в месте сгиба кисти на правой руке у мужчины выпирает кость (из-за перелома со смещением).

На момент пропажи он был одет в черную куртку, белые брюки, темные сандалии.

Имеется его фото 2005 года. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Геннадия Баранова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.

Теги: #пропал человек #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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