Александр Козловский поздравил псковичей с Днем войск противовоздушной обороны

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский поздравил жителей Псковской области с Днем войск противовоздушной обороны.
Фото: страница Александра Козловского в социальной сети «ВКонтакте»
Он отметил, что современные подразделения ПВО – это не только зенитное вооружение, ракетные установки, но и высокотехнологичные приспособления, пульты управления и системы слежения. «Работа с ними требует профессиональных знаний и отработанных навыков. Для войск ПВО отбираются образованные кадры, готовятся высококлассные специалисты», - рассказал парламентарий.
«Поздравляю каждого бойца войск ПВО с профессиональным праздником! Благодаря вашему профессионализму, вашей отваге и мужеству наша страна под надежной защитой!» - заключил Александр Козловский.