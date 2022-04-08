Общество

Александр Козловский поздравил псковичей с Днем войск противовоздушной обороны

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский поздравил жителей Псковской области с Днем войск противовоздушной обороны.

Фото: страница Александра Козловского в социальной сети «ВКонтакте»

«Именно ПВО сыграла огромную роль в обороне от немецко-фашистских войск Москвы, Одессы, Ленинграда, Севастополя и других городов в годы Великой Отечественной войны. И сегодня российская система противовоздушной обороны по праву носит звание самой надежной в мире. ПВО – это неядерный щит России, гарантия того, что небо над головой россиян всегда остается чистым», - написал Александр Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что современные подразделения ПВО – это не только зенитное вооружение, ракетные установки, но и высокотехнологичные приспособления, пульты управления и системы слежения. «Работа с ними требует профессиональных знаний и отработанных навыков. Для войск ПВО отбираются образованные кадры, готовятся высококлассные специалисты», - рассказал парламентарий.

«Поздравляю каждого бойца войск ПВО с профессиональным праздником! Благодаря вашему профессионализму, вашей отваге и мужеству наша страна под надежной защитой!» - заключил Александр Козловский.