Общество

Две трети псковичей выступают за введение системы специалитета в вузах - опрос

Две трети опрошенных псковичей выступают за введение системы специалитета в вузах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob.

Идею Виталия Милонова об отказе от двухступенчатой системы высшего образования (бакалавриата и магистратуры) поддержали 2 из 3 псковичей (65%). Против высказался лишь каждый десятый. Чаще остальных за традиционную систему (специалитет с обучением в течение 5 лет) высказывались респонденты старше 45 лет и псковичи, имеющие высшее образование (71 и 74% соответственно).

Среди опрошенных студентов вузов в Пскове 45% поддержали предложение об отказе от двухуровневой системы обучения, 30% проголосовали против.

При этом среди родителей 11-классников, планирующих поступать в вузы, за отказ от бакалавриата и магистратуры в пользу пятилетнего обучения в вузах высказалось подавляющее большинство — 92%.