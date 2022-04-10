Общество

Конкурс «Юный инспектор охраны труда» стартовал в Псковской области

Псковский областной совет профсоюзов совместно с комитетом по труду и занятости администрации региона объявляют старт детского конкурса рисунков и видеороликов «Юный инспектор охраны труда» к Дню охраны труда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 10 до 17 лет. Для этого необходимо предоставить свои рисунки (размером формата А4) и сопровождающее письмо с указанием фамилии, имени, возраста, наименования образовательного учреждения, ФИО родителя, контактного номера телефона, домашнего адреса.

Рисунки могут быть выполнены красками, карандашами или фломастерами. Оригиналы работ нужно выслать по адресу: 180000, город Псков, улица Советская, 15, кабинет 49. Также можно отправить фотографию или сканированное изображение рисунка на электронную почту: zdorovprof@gmail.com, с пометкой «На конкурс».

Видеоролики можно присылать на электронную почту: zdorovprof@gmail.com с пометкой «На конкурс». К видео необходимо приложить сопровождающее письмо с указанием фамилии, имени, возраста, наименования образовательного учреждения, ФИО родителя, контактного номера телефона, домашнего адреса.

Срок проведения конкурса - с 11 по 25 апреля.