Общество

Конкурс «Чистый Псков» увеличивает число желающих присоединиться к уборке города — Ольга Федорова

Конкурс «Чистый Псков» способствует увеличению числа желающих присоединиться к уборке города. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразила депутат Псковской городской Думы по округу №7, директор лицея экономики и основ предпринимательства №10 Ольга Федорова.

«Конкурс дает возможность повысить активность людей в плане участия в уборке города. Я думаю, это самый главный плюс. Когда есть конкурс, многим захочется принять участие», - сказала Ольга Федорова.

Она отметила, что в округе №7 в этом году планируют провести традиционные субботники. Убирать территорию собираются и у лицея №10. «Уберем, как обычно, свою территорию, что-то уберем и по соседству, но не громко», - добавила директор образовательного учреждения.

Напомним, проект «Чистый Псков» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на приведение в порядок территорий организаций, учреждений, предприятий, улиц, парк, набережных и прочих общественных мест. Помимо традиционных субботников администрация Пскова совместно с Псковской Лентой Новостей при поддержке псковского завода «Титан-Полимер» запустила конкурс по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города.

Цели конкурса - развитие инициатив жителей Пскова, вовлечение широких масс населения, коллективов организаций разных форм собственности в работы по благоустройству и озеленению, улучшение экологического состояния, внешнего облика территории муниципального образования, создание наиболее благоприятных условий для жизнедеятельности населения города, выявление лучших предприятий и организаций по содержанию закрепленных территорий.