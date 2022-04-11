Общество

Конкурс «Центр талантов 2022» прошел в Пскове

С 8 по 10 апреля 2022 года на базе Дома офицеров в Пскове прошел конкурс-фестиваль «Центр талантов. На ветрах истории и современности - 2022», посвященный нематериальному культурному наследию Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Дом офицеров

Для участия в конкурсе по четырем номинациям - «Театральное искусство», «Хореография», «Инструментальная музыка» и «Вокал» - подали 165 заявок, более 1 136 человек из 14 муниципалитетов Псковской области.

Отмечается, что конкурс - только часть широкой и разнообразной программы фестиваля искусств «Центр талантов. На ветрах истории и современности - 2022», призванной популяризовать нематериальное культурное наследие Псковской области, мероприятия которого планируются на протяжении всего года.

Инициативу проведения данного фестиваля поддержал Президентский фонд культурных инициатив. Этот региональный фестиваль ориентирован на широкий круг потребителей. Его целевыми группами являются:

участники досуговых учреждений,

руководители коллективов,

родители,

заинтересованные в подобных событиях жители и гости Псковской области и волонтеры.

Для достижения основной цели - создания условий для молодежи нашего региона, имеющей потребности в реализации своего творческого потенциала, активного участия в процессе популяризации молодежного творчества в мероприятиях, направленных на сохранение и развитие культуры народов, проживающих в Псковской области - в проекте спланированы разноплановые творческие программы.

Каждое мероприятие фестиваля помогает решать поставленные задачи:

1. Открытый региональный конкурс «Центр талантов» - 2022, посвященный нематериальному культурному наследию Псковской области, необходим в выявлении и поддержке талантливых и одаренных молодых людей, участников творческих коллективов досуговых учреждений, популяризирующих своим творчеством национальную идентичность в разнообразии культуры России.

2. Участие в концертных программах «Многонациональное разноцветье» и «Вместе мы большая сила - вместе мы страна», даст возможности формированию знания командной работы, синергии между творческой молодежью Псковщины. На большую сцену одной из ведущих площадок города «Зеленый театр» и сцену Дома офицеров, выйдут более 300 человек из разных районов Псковской области. Концерты будут отличаться массовыми театрализованными хореографическими постановками, мощным звучанием сводного хора самодеятельных хоровых коллективов области. Сопровождение творческих коллективов из районов области будут осуществлять добровольцы из волонтерского центра.

3. Дополняет программу проекта один из самых популярных форматов проведения научных мероприятий - работа круглого стола «Разные, но не чужие - мир через культуру».

В процессе подготовки и работы будет сформирована группа единомышленников, которые за «круглым столом» смогут наметить пути решения проблем в волнующей их теме о творческих программах, посвященных особенностям национального многообразия Псковщины и России в целом. В основе будущей концепции данного направления будет лежать формирование разносторонней личности на основе базовой культуры и активной гражданской позиции через творческую самореализацию в рамках деятельности клубных формирований.

Основными партнерами в реализации творческого проекта выступают комитет по культуре Псковской области, областной центр народного творчества и Дом офицеров.

Кроме того, конкурс поддерживают организации национальных диаспор: Псковская региональная культурно-просветительская общественная организация «Сакта», региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз армян России», Псковская областная организация общероссийской общественной организации «Российский Союз молодежи».

Апрельский Конкурс, открывающий цикл фестивальных мероприятий, проводится в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся творческие способности, а также направлен на выявление и развитие творческих инициатив. Попутно оказывает воздействие на формирование патриотического сознания молодежи, активной гражданской позиции в творческой молодежной среде, и на сохранение культурной идентичности. Каждый участник конкурса будет иметь возможность внести вклад в поддержку и развитие традиционной народной культуры.

В 2022 году обновился состав жюри, в который вошли профессиональные деятели искусств из Москвы и Санкт-Петербурга:

Виктор Шершнев (Москва), заслуженный работник культуры РФ, балетмейстер-постановщик, Сергей Медведев (Санкт-Петербург), режиссер, хореограф, Ирина Коробушкина (Санкт-Петербург), певица, педагог по вокалу, Дмитрий Воскресенский (Санкт-Петербург), композитор, поэт, Константин Шаханов (Санкт-Петербург), композитор, инструменталист.

В 2021 года успешно реализовали первый проект, актуализированный тематикой прошлого года: фестиваль искусств «Центр талантов. На ветрах истории и современности» - 2021, посвященный 800-летию со дня рождения государственного деятеля и полководца князя Александра Невского.

На первый конкурс 2021 года было подано 105 заявок, приняли участие более 450 человек. Организатор конкурса - автономная некоммерческая организация культуры искусства и спорта «Центр талантов». С итогами мероприятия можно ознакомиться здесь.