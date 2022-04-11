Общество

Пскович снял таймлапс движения Луны на фоне борщевика. ВИДЕО

Пскович Михаил Прохоренко снял таймлапс движения Луны на фоне борщевика. Ролик он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Михаил Прохоренко / «ВКонтакте»

«Борщевично-лунный таймлапс», - подписал свою работу Михаил Прохоренко. Видео составлено почти из 500 снимков, сделанных в ночь на 1 апреля вблизи деревни Пески Псковского района.

Фото: Михаил Прохоренко / «ВКонтакте»

Ранее сообщалось, что фотограф, астроном-любитель Петр Митрофанов снял восход созвездия Орион над фермой в деревне Митковицы Печорского района.