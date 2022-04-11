В Псковской области простились еще с тремя погибшими на Украине военнослужащими

С тремя военнослужащими Псковского территориального гарнизона, погибшими во время специальной военной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников.
Фото здесь и далее: телеграм-канал Михаила Ведерникова
В регионе похоронили гвардии старшего лейтенанта Сергея Кирьякова, гвардии старшего сержанта Алексея Кузьмина и гвардии старшего сержанта Владимира Соседова.
«Псковская область скорбит о своих павших героях. Приношу искренние соболезнования семьям погибших. <...> Вечная память нашим героям», - написал Михаил Ведерников.
Глава региона добавил, что семьям погибших окажут всю необходимую помощь.