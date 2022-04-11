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Общество

Получить образование медсестры и фельдшера могут абитуриенты псковского медколледжа

12.04.2022 11:35|ПсковКомментариев: 0

Получить образование медсестры или фельдшера могут абитуриенты псковского медколледжа.

Фото: Яндекс. Карты

Псковский медицинский колледж - одно из старейших учебных заведений Псковской области. Свою историю оно ведет с 1930 года. И сегодня колледж - это высококвалифицированные специалисты и сплоченный коллектив, сохраняющий лучшие традиции медицинского образования.

Освоить профессию сестринского дела в колледже предлагают выпускникам 9 классов. 

Фельдшеры в Псковском медколледже обучаются на направлении «Лечебное дело». Поступить на него можно после окончания 11 классов школы.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Псковский медицинский колледж»;
Теги: #медицина #образование #колледж
Источник: Псковская Лента Новостей
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