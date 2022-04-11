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Получить образование медсестры и фельдшера могут абитуриенты псковского медколледжа

Получить образование медсестры или фельдшера могут абитуриенты псковского медколледжа.

Фото: Яндекс. Карты

Псковский медицинский колледж - одно из старейших учебных заведений Псковской области. Свою историю оно ведет с 1930 года. И сегодня колледж - это высококвалифицированные специалисты и сплоченный коллектив, сохраняющий лучшие традиции медицинского образования.

Освоить профессию сестринского дела в колледже предлагают выпускникам 9 классов.

Фельдшеры в Псковском медколледже обучаются на направлении «Лечебное дело». Поступить на него можно после окончания 11 классов школы.