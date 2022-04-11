Общество

Владимир Воробьев о «Чистом Пскове»: В этом конкурсе должны принять участие абсолютно все

В конкурсе «Чистый Псков» должны принять участие абсолютно все, включая учащихся, студентов, работников предприятий. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал заместитель главы города Пскова, депутат Псковской городской Думы по единому округу Владимир Воробьев.

«Я отношусь (к конкурсу "Чистый Псков" — ред.) положительно. Я всегда за то, чтобы наш город был чистым, светлым, уютным для всех его жителей и гостей. В этом конкурсе должны принять участие абсолютно все: студенты, учащиеся, производственные объединения и другие», - сказал Владимир Воробьев.

По его мнению, конкурс «Чистый Псков» «подстегивает» людей — они начинают стремиться сделать уборку как можно лучше. «Люди будут стремиться быть лучшими, я считаю так. Каждая команда, которая будет участвовать, будет стремиться заработать больше баллов, получить более высокую оценку», - пояснил собеседник ПЛН.

Он добавил, что депутаты ППГД и представители местной администрации также примут участие в месячнике по уборке города. Выйти на субботники представители власти планируют в конце апреля.

«Депутаты Псковской городской Думы и городской администрации всегда участвовали в субботниках, никто не отказывался — ни депутаты-одномандатники, ни депутаты по единому городскому округу. Мы всегда получали какой-то район или участок и приводили его в надлежащий вид. В этом году эта традиция продолжится. У нас уже определена дата, если я правильно помню, 30 апреля мы все будем принимать участие в субботнике», - добавил Владимир Воробьев.

Напомним, проект «Чистый Псков» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на приведение в порядок территорий организаций, учреждений, предприятий, улиц, парк, набережных и прочих общественных мест. Помимо традиционных субботников администрация Пскова совместно с Псковской Лентой Новостей при поддержке псковского завода «Титан-Полимер» запустила конкурс по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города.

Цели конкурса - развитие инициатив жителей Пскова, вовлечение широких масс населения, коллективов организаций разных форм собственности в работы по благоустройству и озеленению, улучшение экологического состояния, внешнего облика территории муниципального образования, создание наиболее благоприятных условий для жизнедеятельности населения города, выявление лучших предприятий и организаций по содержанию закрепленных территорий.